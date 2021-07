Il mercato del Napoli è ancora in una fase di stallo. Difficile fare programmi in un periodo complicato in cui non è possibile fare investimenti importanti, dovendo anche aspettare alcuni movimenti in uscita.



Qualche acquisto sarà inevitabile. Su tutti un terzino sinistro, un difensore centrale per sostituire Maksimovic, addirittura due nel caso in cui dovesse partire Koulibaly e un centrocampista fisico per sostituire Bakayoko. Il primo nome per la fascia è quello di Emerson Palmieri, in alternativa Mandava del Lille e infine Mathias Olivera del Getafe. A centrocampo occhi su Zakaria del Borussia Monchengladbach. Lo riporta il Corriere dello Sport.