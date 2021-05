A fine stagione Maksimovic (seguito dall'Inter) si svincola a parametro zero dal Napoli, che rischia di perdere pure Koulibaly (conteso da Barcellona, Liverpool, Manchester City e United) e così Manolas è l'unico centrale sicuro di restare. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in arrivo c'è il 22enne spagnolo Francisco Moreno, in prestito al Besiktas ma di proprietà dell'Atletico Madrid.