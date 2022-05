Il cuore alla fine spesso vince. Come racconta la Gazzetta dello Sport, Paul Pogba è molto vicino al ritorno alla Juventus. Ha scelto da tempo di non rinnovare con lo United per poter andare via a zero e nelle ultime ore ha preso anche un’altra decisione molto importante: è pronto a dire sì alla Signora. La giornata sarebbe stata cruciale per spostare il barometro delle percentuali verso Torino, l’unica città in cui è stato veramente felice e al top. Serviranno altri passaggi per limare gli ultimi dettagli, ma il più è fatto. E anche il Psg ora è molto indietro.