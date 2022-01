Da mesi Mourinho lamenta la mancanza di riserve di livello nella sua Roma. I giallorossi, nel mercato di gennaio, sono pronti a intervenire per cercare di accontentare, almeno parzialmente, il tecnico portoghese. Ed è proprio un connazionale dello Special One il numero uno nella lista della spesa dei capitolini: Sergio Oliveira, centrocampista del Porto, sembra piuttosto vicino alla Roma, tanto che i betting analyst vedono a 2,25 il suo arrivo. In difesa piace Boubacar Kamara, difensore classe 1999 del Marsiglia, il cui approdo in giallorosso paga 4 volte la posta. Tornando a centrocampo, un altro nome caldo è quello dell'austriaco Florian Grillitsch, per cui l'arrivo a Roma si gioca a 6. Il sogno in casa giallorossa però risponde al nome di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea: un suo passaggio alla Roma è quotato 7,50.