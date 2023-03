Chris Smalling non ha ancora dato risposta, negativa o positiva alla possibilità di rinnovare il contratto con la Roma e, per questo, il club giallorosso si sta muovendo sul mercato con un nuovo nome per la difesa. Secondo Sportitalia il nuovo obiettivo del direttore generale Tiago Pinto è Nico Elvedi, centrale del Borussia Mönchengladbach in scadenza di contratto nel 2024 e con una valutazione fra i 15 e 20 milioni.