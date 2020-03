La Sampdoria si è assicurata da questo inverno il cartellino di un promettente talento danese. Si tratta di Mikkel Damsgaard, centrocampista offensivo del Nordsjaelland considerato uno dei più interessanti prospetti locali. Anche le ultime prestazioni hanno suscitato curiosità e interesse per il calciatore classe 2000, che l'anno prossimo vestirà la maglia blucerchiata.



In Danimarca però le recenti evoluzioni legate al Coronavirus, e le difficoltà che incontreranno i club di Serie A dal punto di vista economico in seguito al contagio e alla sospensione del campionato, suscitano interrogativi nella stampa e pure nelle società locali. Per questo motivo tipsbladet.dk ha contattato il plenipotenziario del Nordsjaelland, Soren Kristensen, girando a lui la domanda sul possibile rinvio o addirittura rottura dell'accordo.



"Se entrambe le parti trovano un'intesa sui termini, in linea di principio suppongo che potrebbe anche andare così" ha commentato il CEO del Nordsjaelland. "Ma ora non c'è motivo di speculare. Sostanzialmente noi ci aspettiamo che Damsgaard passi alla Sampdoria, rispettando quello che è sempre stato il piano iniziale".



Kristensen ha poi proseguito: "Ci rendiamo conto che alcuni dei paesi con cui abbiamo imbastito trattative sono stati gravemente colpiti da questa crisi e potrebbero risentirne, ma attualmente - conclude - è troppo presto per ipotizzare come potrà andare a finire".