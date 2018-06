Due nomi per l'attacco. La Lazio non sembra avere più dubbi: il dado, o meglio la punta, è tratta. Il club biancoceleste, come riporta il quotidiano ‘Corriere dello Sport’, starebbe pressando per portare a Roma Wesley, centravanti del Bruges. Classe '96, 21 anni, Wesley è un colosso di 191 cm, ha segnato 13 reti in stagione, di cui 7 in campionato, piace moltissimo a Tare.



CALCIOMERCATO LAZIO - La società di Lotito ha pensato al brasiliano come vice di Immobile: giovane, di prospettiva, con buone capacità realizzative, viene quotato dal Bruges intorno ai 6-7 milioni. Il calciomercato è ancora lungo, ma c'è già un'alternativa: Faclinelli del Sassuolo, di ritorno dal prestito alla Fiorentina, sarebbe la prima scelta di Inzaghi.