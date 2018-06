Non c'è spazio per ripensamenti o inserimenti altrui: Wesley vuole solo la Lazio. Voci di mercato insistenti parlavano di un importante inserimento del Galatasaray, per approfittare dello stallo tra Lazio e Bruges: la differenza tra domanda è offerta è ancora rimasta attorno ai 5 milioni di euro, ma presto la trattativa subirà una forte accelerazione. Come riporta il Corriere dello Sport, Wesley sarà presto della Lazio.



CALCIOMERCATO LAZIO - Wesley e il suo agente manterranno la parola data: l'inserimento del Galatasaray, con 12 milioni cash in mano, che superavano l'offerta della Lazio, ferma a 10 milioni, non ha impensierito Tare. Forte della volontà del giocatore, farà di tutto per regalare ad Inzaghi il 21enne. L'anno scorso in Belgio è stato premiato come miglior giovane, presto testerà le sue doti in Serie A.