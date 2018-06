Niente Lazio su Boyata. Gli sforzi biancocelesti per riempire il vuoto lasciato da de Vrij sembrano andare lontano dalla Scozia. Secondo il quotidiano ‘Daily Record’, Boyata sarebbe lontano dalla Lazio. Tra Lotito e il club scozzese non ci sono stati contatti, non è stata avviata alcuna trattativa per portarlo in Italia. Le piste battute da Tare, a quanto pare, sono altre.