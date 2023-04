Nuova anticipazione dell'inchiesta di Report su Calciopoli che andrà in onda questa sera con una doppia rivelazione da parte di Franco Carraro, ex-presidente della Figc e dell'ex dg della Juventus, Luciano Moggi sulla decisione politica di mettere Guido Rossi come commissario straordinario e di alcuni suoi tentativi di modificare la nazionale dei Mondiali 2006.



CARRARO E GUIDO ROSSI - Carraro spiega come all'epoca dei fatti la scelta di Guido Rossi fu "pilotata" dal Governo Prodi verso il Coni: "Lui è stato suggerito al Coni da qualcuno del governo, o meglio della maggioranza e all'epoca c'era il Governo Prodi. In quel momento la politica "forse" vuole mettere le mani sul calcio".



MOGGI E I MONDIALI - "Guido Rossi voleva mandare via Lippi e altri. È successo prima della partenza per i Mondiali. Non volevano Lippi, Cannavaro e Buffon. però poi dopo la parte mia l'ho fatta con questi ragazzi che erano demoralizzati. Erano miei giocatori e il mio allenatore, ci ho parlato". Così Moggi ha svelato questo retroscena sulle scelte per i Mondiali di Germania 2006, ma lo stesso allenatore ha poi smentito in un'altra intervista: "È la prima volta che sento queste cose. Non so se sia un'invenzione di Moggi"