Calciopoli è stato il più grande scandalo del calcio italiano a livello di club e di elementi coinvolti (dagli arbitri ai dirigenti, esclusi i calciatori), maLe intercettazioni dell’ormai famosa chiavetta di Luciano Moggi, il cui contenuto è stato svelato da Calciomercato.com in anticipo di due giorni rispetto alla trasmissione Report, in onda questa sera, hanno ribadito, una volta di più, che la pratica delle telefonate ad arbitri e designatori era diffusa, tanto da rappresentare un vero e proprio sistema.In particolare che il ruolo di Meani era a diretto riporto di Galliani, allora plenipotenziario del Milan e presidente di Lega.Ma ci sono due domande che dobbiamo farci.Si dirà che Moggi non è più, e da anni, un dirigente bianconero. E che anche Andrea Agnelli, al quale Moggi regalò pubblicamente la chiavetta alcuni mesi fa, si è dimesso da presidente.