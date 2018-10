Quando gioca la nazionale gli argomenti scarseggiano, a meno che non si voglia parlare ancora del, per i quali ogni notizia è buona per innescare la caccia alle streghe e, se possibile,Infatti, nell'appena trascorsa settimana azzurra, di Calciopoli se n'è tornato a parlare eccome - in modo più o meno diretto - proprio in casa interista, dove il tema viene ritenuto tabù solo se a trattarlo sono gli juventini.(anche se, agli atti, non esiste nessuna dichiarazione ufficiale del presidente juventino). "Continuare con la polemica di Calciopoli sarebbe stato stucchevole - ha detto Moratti -, quella di Agnelli è stata una mossa simpatica ,credo possa cancellare le arrabbiature. Rimane la vicenda, non il rancore".: "Se per lui la vicenda è chiusa, è chiusa". Embé, lo ha deciso Moratti, e per chi tifa Inter ogni sua parola fa giurisdizione. Paolino, però, non ce l'ha fatta, e un pizzico di veleno ce lo ha voluto aggiungere lo stesso, sostenendo che, nonostante la scoperta postuma da parte del pm federale Palazzi di illeciti art. 1 e art. 6 commessi proprio da. Il tutto, va ricordato a Bonolis, senza aver mai accertato l'esistenza di una sola partita truccata.; o l'ex presidenteche istruisceprima di un Inter-Juve ("che non si sbagli a favore della Juve, per carità!"); o ancora, un'esplicita richiesta, fatta sempre a Bergamo, diPerò Bonolis è ancora risentito perché la Juventus sia stata retrocessa solo in Serie B anzlché in Serie C, e Moratti ha sancito che è arrivata l'ora di chiudere per sempre il capitolo Calciopoli.Solito refrain ripetuto come un mantra da tanti giocatori interisti di quegli anni '90 (compreso Ronaldo): una scusa perfetta per giustificare le numerose stagioni fallimentari, nonostante campagne acquisti dispendiosissime., con questa frase sibillina: "In Champions speriamo di andare avanti il più possibile e, magari, incontrare la Juventus e regolare i conti". Scusa Chicco, quali conti? Gli unici conti da regolare, una volta per tutte, sarebbero proprio quelli di Calciopoli, nonostante il colpo di spugna deciso arbitrariamente da Moratti., utilizzando cioè tutti gli elementi a disposizione ed emersi in quantità smisurata proprio dopo quella fatidica estate del 2006. Compreso tutto quello che riguarda l'Inter., come quello del 2004/05. "Per me non è cancellato nulla - ha detto Simoni -. Sono ricordi tristi, perché subimmo una grave ingiustizia. La Juve era guidata da dirigenti particolari e venne mandata in B".nella gara d'andata, più una rete misteriosamente annullata a Pippo nella medesima partita. Citano l'Udinese? Gli si potrebbe ricordare la Lazio. Citano Empoli? E allora gli va ricordato Brescia, Lecce, Bologna, Vicenza... Ma, ovviamente,Sono andato a rivedermi tutti i confronti tra Juventus enel periodo in cui il belga militava coi sardi (2010-2014) e non ho trovato un solo episodio contestato. Allora ho ripercorso tutti gligiocati dal Ninja in giallorosso: c'è solo il 3-2 di Torino, del 2013, quella coi 3 rigori nettissimi (2 alla Juve, 1 alla Roma) fischiati da Rocchi e l'allora allenatore romanistaPer informazioni su tutte le vessazioni subite da Nainggolan rivolgersi all'interessato, anche seReplica velenosa: ma non servirebbe un po' di serietà? Controreplica:Come mai? Non si sa, o preferiscono non dirlo. Quindi,