Calciopoli è lontana, ai cinesi dell'Inter non interessa e Andrea Agnelli è consapevole che stringere rapporti anche economici con Suning può essere una scelta vincente anche per la Juventus. Per questo secondo Repubblica i rapporti fra le parti stanno lentamente calmandosi e tranquillizzandosi e non è un caso che l'Inter stia pensando a Marotta (l'ex-Juve che tuonò: 'Mai più affari con l'Inter') come nuovo dirigente.