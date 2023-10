Quella di oggi potrebbe essere una giornata decisiva per la squalifica di Sandro Tonali. Il centrocampista azzurro, che ha ammesso di aver scommesso anche sulle partite di Brescia e Milan, patteggerà con la procura federale una sanzione che lo terrà fuori dai campi di gioco tra i dieci e dodici mesi, di fatto per questa stagione (da definire le sanzioni accessorie, che potrebbero essere di altri sei-otto mesi), se arriverà l'ufficialità in giornata questa sera non giocherà contro il Borussia Dortmund in Champions League. Di certo la Uefa deve fare in fretta, perché ogni partita che Tonali gioca da reo confesso, o peggio ancora da squalificato, mina la credibilità del sistema.



IL NEWCASTLE ATTACCA - Ieri, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport c'è stato un colpo di scena: il Newcastle avrebbe minacciato una causa multimilionaria nei confronti del Milan quando scatterà l’inibizione, ribadendo come al ragazzo verrà sospeso lo stipendio, di circa 8 milioni di euro, già dal primo giorno di stop. Un comportamento opposto rispetto a quello della Juventus, che ha deciso di stare vicino a Fagioli, continuando ad averlo a libro paga e lasciandolo allenare con il gruppo guidato di Allegri anche durante il periodo di squalifica. La procura Figc si sta rendendo conto che per Tonali appare complesso pure definire un piano di recupero senza avere direttamente il controllo della situazione. Va trovata la quadra con Premier e Federcalcio inglese (FA) e le regole differenti non aiutano.