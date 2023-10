E' andato in scena oggi a Roma l'incontro tra i legali di Sandro Tonali e il procuratore federale Giuseppe Chiné. Le parti stanno lavorando all'accordo per un patteggiamento per il caso scommesse in stile Nicolò Fagioli e c'è fiducia che possa arrivare presto la fumata bianca, già entro la settimana. Secondo quanto riferisce l'Ansa, le modalità sarebbero simili a quelle che hanno portato al patteggiamento del centrocampista bianconero e quindi con una squalifica di campo accompagnata da pene accessorie e un percorso rieducativo e di testimonial per sensibilizzare giovani e calciatori sul tema del betting.



Ad aggravare la situazione del calciatore del Newcastle ci sarebbe l'aver scommesso sul Milan in particolare e per questo, a differenza di Fagioli, la squalifica dal campo sarebbe più alta di sette mesi (si pensa dai dieci a un anno più pene accessorie).



Tra gli obiettivi c'è sicuramente quello di ratificare velocemente l'accordo, visto che Tonali poi sarà impegnato anche mercoledì con il Newcastle in Champions League, ma affinché la squalifica con il patteggiamento pre-deferimento diventi ufficiale serve prima il via libera del presidente della Figc, Gabriele Gravina, e della Procura Generale dello Sport.