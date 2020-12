L'ex attaccante di Lazio e Bologna Giuseppe Signori ha rilasciato parole di fuoco presso il Tribunale di Cremona dopo che il procedimento nei suoi confronti per il calcioscommesse è stato archiviato, essendo subentrati i tempi della prescrizione: "Mi piaceva scommettere ma l'ho sempre fatto in modo leale e non ho mai truccato alcuna partita. Mi hanno rovinato la vita solo perchè il mio nome garantiva interesse mediatico".



Gli altri calciatori finiti a processo erano Almir Gegic, l'ex capitano del Bari Antonio Bellavista, l'ex portiere della Cremonese Marco Paoloni, insieme al corriere Valerio Giosafatte.