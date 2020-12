Il Papu, capitano dell', ai minimi storici con, e con le valigie in mano per gennaio, posta una storia su Instagram, dove lancia un messaggio ai suoi tifosi: "Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano".