​Calcio e Finanza analizza la maxi operazione di mercato che la Juventus e il Milan stanno chiudendo in queste ore: "Senza considerare il mancato risparmio sull’ammortamento di Higuain - scrive Calcio e Finanza - il saldo finale per la Juventus considerando i flussi di cassa in entrata e in uscita sarebbe positivo per 18 milioni, pari all’incasso del prestito di Higuain. L’impatto sul conto economico, in termini di ingaggi, ammortamenti, plusvalenze e minusvalenze, sarebbe invece positivo per 41,5 milioni, cifra che scenderebbe a 23,2 milioni se si volesse considerare il mancato risparmio sull’ammortamento di Higuain, possibile solo in caso di cessione a titolo definitivo."