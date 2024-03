Caldara contro Castrovilli, ma non è Serie A: in campo e contro in Milan-Fiorentina Primavera

Redazione CM

In Milan-Fiorentina tornano titolari Matteo Caldara e Gaetano Castrovilli. Non in una partita di Serie A, bensì nel campionato Primavera: si chiude la ventiquattresima giornata di Primavera 1 e al Puma House of Football - Centro Vismara si sfidano i rossoneri e i viola, guidati rispettivamente da Ignazio Abate e Daniele Galloppa. Per l'occasione tornano in campo il difensore e il centrocampista, a lungo fermi per due gravi infortuni.