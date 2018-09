Mattia Caldara fa il suo esordio in rossonero, il difensore parla a Sky Sport al termine di Dudelange-Milan: "E' stata una partita fondamentale per me e per la squadra, avevamo tutto da perdere ma siamo venuti qua con la mentalità giusta e siamo stati bravi a reggere per poi fare gol nella ripresa e portare a casa i tre punti. Giocando la condizione migliora, ogni allenamento imparo qualcosa, come interpretare la postura del corpo: devo migliorare giorno per giorno, sono contento per stasera. Le parole di Gattuso? Fa piacere da un campione come lui, devo metter voglia e impegno per questa squadra che ha creduto tanto in me. L'avversario di domenica? So bene chi viene a San Siro (l'Atalanta, ndr)".