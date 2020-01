L'inizio di una nuova era. Cantava così, quest'estate, Jovanotti. Una frase che sembra rappresentare il momento di Mattia Caldara, tornato nella 'sua' Atalanta dopo un anno e mezzo tra Juve e Milan. A Tuttosport parla papà Stefano, ad iniziare dal rientro in campo del figlio contro la Fiorentina: "Sono emozionato e stupito. Non mi aspettavo che giocasse così tanti minuti e così bene. Mattia era teso ed emozionato, a Firenze ha sentito tanta pressione anche perché ha un carattere che lo porta sempre a sentirsi sotto esame, ma ha una voglia incredibile".



Sul Milan: "Si sente bene, come ultimamente con i rossoneri. Ha giocato tre volte in Primavera, ma non ha mai avuto la possibilità di tornare con la prima squadra. Si è sempre allenato bene, perché non provarlo? Pazienza, ormai è acqua passata".



Sull'Atalanta: "E' qualcosa che abbiamo cercato. Da almeno cinque mesi speravo in una soluzione come questa, al Milan nonostante tante promesse non c'è mai stata davvero la possibilità di entrare nelle rotazioni".



E ancora: "C'è un'altra cosa che aspetto con grande emozione, il ritorno in Nazionale. Lui ci crede tantissimo, il ct Mancini lo tiene d'occhio e stravede per lui. Sono convinto che se ritrova continuità all'Atalanta si possa riaprire anche quel discorso".