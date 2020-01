Il nuovo difensore dell'Mattiaappena arrivato dal Milan,dopo la partita persa in Coppa Italia contro la Fiorentina, ha postato su Instagram le proprie impressioni: "Un Ri-Esordio in campo! Adrenalina, emozione e un pò di agitazione , mi dispiace per come è andata la partita ma la testa è già a lunedì. Forza @atalantabc"