Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, parla a La Gazzetta dello Sport, dell'addio di Ronaldo al Real Madrid: "Perez poi prese Benzema e da lì cominciò una convivenza che ha terminato con logorare Higuain che alla lunga ha deciso di andar via perché avvertiva che non aveva spazio. Mi dispiace perché in Italia con Napoli e Juventus ha fatto bene, meno in Europa. La cessione di Ronaldo? Un errore storico, determinato sempre da quella difficoltà di Perez di accettare giocatori ereditati. CR7 è impossibile da sostituire e farà ancora più grande la Juve: ha davanti a sé ancora diversi anni al massimo livello, vincerà sicuramente lo scudetto ed è il massimo candidato al trionfo in Champions. La fame di Cristiano è inesauribile e contagiosa. Il Madrid in questo inizio di stagione è stato nove ore senza fare gol perché uno così è insostituibile e la cosa mi riempie di orgoglio".