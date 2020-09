Il centrocampista rossonero Hakan Calhanoglu ha commentato a Milan TV la vittoria con il Bodo/Glimt nei preliminari di Europa League: "Il mio segreto è la mia famiglia, mia figlia e mia moglie. Mi supportano sempre, è la nostra forza e si vede sul campo. Mi piace giocare da trequartista, faccio vedere le mie qualità. Abbiamo giocato bene, l'importante è aver vinto e aver passato il turno. Fiducia? Non siamo dei robot, siamo persone normali noi calciatori, ma dobbiamo essere professionisti e giocare al 100%. La mentalità deve essere sempre giusta, dobbiamo continuare così, sono molto contento, dobbiamo migliorare ma l'importante è aver vinto. Milan? Questo è il mio quarto anno, ringrazio tutti nel club, mi danno fiducia e mi sento come a casa. Mi piace stare qui a Milano, giocare a San Siro, mancano solo i tifosi. Dobbiamo guardare avanti, recuperare bene per essere al 100%. Ho tanta fiducia, ringrazio il mister per farmi giocare in un ruolo che mi piace. Siamo una famiglia, l'importante è vincere. Colombo? Sono contento per lui, si allena bene tutti i giorni, ha giocato bene e deve continuare così, è giovane. Sul gol ha fatto un movimento veloce e gli ho passato il pallone, è successo anche con Castillejo ma non è andato in quella posizione, nello spogliatoio gli ho detto di guardarmi in caso di corner. E nella ripresa mi ha visto, mi ha passato benissimo il pallone e ho fatto un grande gol".