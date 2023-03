Una squadra può lasciare l'Inter. Tra chi è in prestito (Acerbi, Bellanova e Lukaku) e chi va in scadenza di contratto a giugno (Handanovic, Cordaz, D'Ambrosio, de Vrij, Dalbert, Gagliardini, Dzeko e Skriniar che ha già firmato col PSG) sono 11 i calciatori che teoricamente possono andare via a fine stagione senza far incassare un euro al club nerazzurro.



La priorità dei dirigenti va però a due titolari della squadra di Simone Inzaghi sotto contratto fino al 2024: Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni. Arrivato a parametro zero dal Milan nell'estate del 2021, il centrocampista turco classe 1994 ha un ingaggio da 5 milioni di euro netti all'anno (9,25 milioni lordi a stagione) e ha già trovato l'accordo per rinnovare fino a giugno 2027.



In attesa della sua firma, Marotta e Ausilio sono al lavoro per convincere a fare altrettanto il difensore italiano classe 1999. Bastoni guadagna 2,8 milioni di euro netti all'anno (5,18 milioni lordi a stagione). Il suo agente, lo stesso di Inzaghi e Darmian, chiede il raddoppio dello stipendio. L'Inter è pronta a dargli l'aumento e parte da un'offerta da 4 milioni di euro netti all'anno più bonus. Si tratta, per evitare un nuovo caso Skriniar.