Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, giocherà la finale di Champions League nel suo Paese e, intervistato dal sito UEFA, ha parlato dell'evento: "Amo Istanbul, è la più bella città per me. Mi piace ogni volta che ci vado, anche perché la nostra cultura è molto interessante. Non vedo l'ora di essere lì, sono molto felice di giocare in Turchia".



Può essere un'occasione per risollevare il morale dopo il terremoto.

"Devo fare qualcosa per la Turchia da capitano in questi momenti difficili. Noi non ci fermiamo e cerchiamo di aiutarli, la finale spero dia un po' di gioia".



Passare dal Milan all'Inter è stata una scelta coraggiosa.

"Il primo giorno che arrivai tutti sapevano che per me non era un passo facile, ma la società e i compagni mi hanno accolto benissimo e sono stato subito felice".



Che duello sarà con Gundogan?

"È il capitano del Manchester City, ho grande rispetto per lui. Non sarà facile neanche per lui però, anche se è un ottimo calciatore, lo rispetto visto che è più esperto di me, ma farò di tutto per batterlo".



Vincere la Champions è un sogno?

"Siamo così vicini che sognare un po' è normale. Sapevo che avremmo potuto arrivare qui, sono sincero. Voglio essere il primo turco a vincere una Champions, poi a Istanbul... Speriamo che il sogno si realizzi".