ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "In Curva Nord si sta benone, e si sta una favola pure in finale... Martedì è stata una serata magnifica, che non dimenticherò: non capita spesso di andare in una vera curva. E poi San Siro in certe notti diventa unico:13 anni fa. Poi, è stato ancora più divertente.. I tifosi devono essere orgogliosi e sognare. Se ci credi davvero, i sogni a volte si avverano! Non esistono partite impossibili. Esistono partite difficili, e questa certamente lo è. Ma, soprattutto in una gara secca, l’Inter può fare ogni impresa. Anche noi nel 2010 col Barça eravamo spacciati in partenza e, invece, poi però si gioca... Sono diverse le squadre ed è anche cambiato il calcio., ma nessuno vince da solo: questa è una di quelle situazioni in cui bisogna difendere tutti insieme, tutti uniti. Ma i giocatori pericolosi al City sono talmente tanti che è inutile concentrarsi solo su uno: blocchi Haaland e si libera De Bruyne. Fermi De Bruyne e tira Mahrez. È l’Inter che deve essere squadra, andare avanti con attenzione, giocare senza paura e a testa alta".? Esattamente, due argentini e due goleador. Lautaro potrebbe prendere da esempio anche Zanetti visto che nel derby aveva la fascia da capitano. Il Toro tra il Principe e Pupi: sembra una bella favola nerazzurra. Il Pallone d’Oro? Lautaro deve pensare che vincere la Champions con l’Inter è la cosa più bella che c’è. Lui ha pure vinto il Mondiale, questo ha un peso nel premio... In generale, lo vedo un attaccante forte, cresciuto, ormai al top".sta facendo ruotare benissimo i centrocampisti.può fare tutti i ruoli,ha un’energia incredibile,è l’equilibrio. Forse: il suo cuore batterà forte in finale a Istanbul, si gioca nel suo Paese e avrà una motivazione in più".