ha fatto,sta facendo. Registriamo in queste ore, dopo la vittoria dell'Inter sul Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League,, che nel 2001 è passato dall'Inter al Milan a zero, in uno scambio con Drazen Brncic, per poi fare le fortune del Diavolo. Il turco invece ha fatto il salto del Naviglio a scadenza di contratto, e certo non rimarrà alla corte del presidente Zhang per 10 anni, maNon è la prima volta che Calhanoglu vince il premio da migliore in campo in questa Champions League: era successo anche contro il Barcellona in casa, quando aveva firmato la vittoria con una rasoiata da fuori. Stavolta, però, il riconoscimento personale ha avuto tutto un altro sapore:. Hakan ha la risonanza mediatica e le risorse per essere d'aiuto al suo popolo e non c'è bisogno di ricordarglielo.Un giocatore così va blindato il prima possibile, specie dopo le scottature rimediate con Perisic e Skriniar., scadenza 2024, è il primo di una lista che comprende anche Bastoni e Mkhitaryan, e(6,5 milioni all'anno). Specie se il futuro del croato sarà lontano da Milano, Calha potrà raccoglierne l'eredità in tutto: leadership, ruolo in campo e salario.