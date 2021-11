Hakan Calhanoglu, centrocampista di Inter e Turchia, parla dopo la qualificazione al Mondiale della sua Nazionale: "Kuntz ci ha preparati bene, sapevamo che sarebbero state gare difficili. Saremmo voluti andare direttamente al Mondiale, non è successo ma va bene così. Ringrazio Kuntz per aver detto che 'sono la parte più importante della squadra', so di potermi assumere delle responsabilità così come i miei compagni. Siamo giocatori esperti. Ora l'obiettivo è il Mondiale, chiunque arrivi dovremo prepararci bene. E prepararci per vincere".