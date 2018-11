Di ritorno a Milano. Questa mattina Hakan Calhanoglu, in accordo con la federazione, ha deciso di lasciare il ritiro di Konya e di fare il suo ritorno a Milano a causa del riacutizzarsi del problema al collo del piede destro, causato da un pestone di Icardi nel derby. Il numero 10 rossonero, che ha giocato da capitano tutti i 90 minuti della sfida persa ieri contro la Svezia, come comunicato dalla federcalcio turca con una nota sul sito ufficiale, non sarà a disposizione di Lucescu per la sfida amichevole in programma martedì contro l'Ucraina. Nelle prossime ore sarà valutato dallo staff medico del Milan.