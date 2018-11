Una situazione di emergenza tanto profonda quanto inaspettata. Sono ben sei i giocatori, quasi tutti titolari, infortunati e per il Milan non c'è nemmeno il tempo per leccarsi le ferite. Ecco perché l'agenda di Leonardo è gia fitta di appuntamenti, la priorità è quella di regalare a Gattuso un rinforzo per reparto.



CONTATTI PER FABREGAS - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, sta prendendo quota l'idea di arrivare a Cesc Fabregas. Le difficoltà incontrate con lo Zenit per Paredes e con il Celta Vigo per Lobotka hanno convinto Leonardo a tentare l'assalto all'esperto centrocampista catalano, che difficilmente rinnoverá il contratto in scadenza a luglio con il Chelsea. Ci sono stati dei contatti esplorativi tramite intermediari.



SI STUDIA LA FORMULA - Cesc ha voglia di sentirsi ancora un giocatore importante dopo lo scarso utilizzo degli ultimi anni al Chelsea. È proprio sulla voglia di riscatto che il Milan vuole puntare anche se ci sono degli ostacoli da superare. In primis relativi all'ingaggio da quasi dieci milioni di euro a stagione. L'idea di spalmarlo su più anni potrebbe essere la soluzione giusta. Va studiata anche una formula che possa far guadagnare anche il Chelsea da un addio anticipato di sei mesi. Ma quella che era una mera suggestione sta diventando qualcosa di più: il Milan prova il colpaccio Fabregas.