Probabilmente bastano queste poche parole, messe in coro e cantate a squarciagola da tutto il popolo interista, per spiegare quanto sia importante per Calhanoglu la conquista di questo scudetto con, il ventesimo della storia del club eUn titolo che aveva sognato, bramato, rincorso, anche rimpianto, soprattutto nell'estate del 2021 quando fu proprio la sua ex-squadra, ilad alzarlo al cielo esplodendo in una festa che per lui definire vergognosa è probabilmente dire poco.Del resto l'ex-Bayer Leverkusen lo aveva detto fin dal primo giorno, quello del grande tradimento, quello in cui, nell'estate del malore di Chirstian Eriksen,disse in una delle prime interviste ufficiali, frasi che rimasero impresse soprattutto ai suoi ex-tifosi che lo bersagliarono e bersagliano tuttora.Da allora di titoli l'Inter ne ha vinti parecchi, ma mai quello più importante, quello da ricordare, quello sognato ed inseguito a lungo. Fino ad oggi.(uno di quelli che forse rimpiange l'addio dato in estate per l'Arabia Saudita) che affliggeva la squadra diventando uno dei migliori interpreti del ruolo di regista che interpreta in maniera unica, più verticale e più adatta ad un'Inter tanto bella da vedere quanto costantemente pericolosa.E fra i pericoli portati verso le porte avversarie c'è stato spesso e volentieri anche il destro del turco arrivato a completare una stagione da record. Ha trovato infatti ile non accadeva dal 2013-14 quando era all'Amburgo, ma soprattutto ha continuato a coltivaree soprattutto è a zero errori dal dischetto da quando è in Italia e quindi anche con la maglia rossonera addosso.La vittoria dello scudetto per Calhanoglu vale però molto di più perché riporta a galla l'estate successiva al suo passaggio all'Inter quella in cui proprio i nerazzurri consegnarono lo scudetto nelle mani del Milan di Pioli. E quelle dichiarazioni che sapevano di tradimento si trasformarono in sfottò che andarono oltre il lecito, soprattutto sul pullman scoperto, quandoFu una sofferenza, come da lui stesso ammesso, ma forse anche uno stimolo a dare sempre di più e non mollare mai.intonato di giornata in giornata allo stadio. Oggi Calhanoglu piò festeggiare il suo primo scudetto da protagonista assoluto in campo e fuori. Da "Idolo neroblu".