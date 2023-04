Il clima da euroderby inizia già a scaldarsi. Mancano ancora tre settimane al primo atto della semifinale di Champions League tra Milan ed Inter ma per qualcuno dei protagonisti la grande attesa inizia a farsi sentire. Tra di loro c'è sicuramente Hakan Calhanoglu, che ha indossato la maglia rossonera dal 2017 al 2021 e che dalla passata stagione veste quella nerazzurra. Un addio a parametro zero che ha finito per attirargli le antipatie dei suoi vecchi tifosi, coi quali non sono mancati i botta e risposta in campo e sui social in occasione degli ultimi confronti diretti.



IL MESSAGGIO - E in qualche modo, ancora pieno di felicità per il superamento del turno contro il Benfica, Calhanoglu guarda già alla prossima doppia sfida contro il Milan. Mandando un messaggio attraverso la propria pagina Instagram: "We're not done yet", "Non abbiamo ancora finito". Poche parole ad accompagnare una foto che lo ritrae mentre indica il prossimo traguardo. Una finale di Champions Leaguye che manca dal 2010 e che può passare attraverso una rivincita dei due precedenti europei dell'Inter contro il Diavolo: l'eliminazione nella semifinale del 2003 e quella nei quarti di finale nel 2005. Limitatamente alle partite da ex disputate da Calhanoglu, il bilancio parla di 3 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, con un gol all'attivo nel derby d'andata del passato campionato.