, avendo la meglio nel doppio incontro dei quarti di finale contro il Benfica – risultato complessivo di 5-3 -.. Una – se non la – rivalità più accesa del panorama calcistico italiano. Solo una delle compagini avrà diritto di disputare l’atto finale di Istanbul.Riavvolgiamo il nastro del tempo.– terminata in un altro derby tutto italiano contro la Juventus, nella finale disputata all’Old Trafford di Manchester –Dopo la sfida dell’andata, conclusasi 0-0, nel match di ritorno si accende uno degli storici uomini derby come Andriy Shevchenko che sigla l’1-0. Il pareggio di Martins non è servito alla formazione nerazzurra per passare il turno, a causa della vecchia regola che avvantaggiava la compagine che avesse segnato più reti in trasferta – il Milan, in questo caso -.. Il 2-0 dell’andata – firmato dalla reti di Stam e del solito Shevchenko – si accumula al 3-0 a tavolino del ritorno. Dopo l’ennesima rete dell’ucraino in un derby, alcuni fumogeni colpiscono l’estremo difensore brasiliano Nelson Dida. Partita sospesa, 3-0 a tavolino e rossoneri in semifinale.Due su tutti, tra Milan ed Inter, aspirano ad ereditare la palma di Re della stracittadina dai vari Seedorf. Inzaghi, Milito ed Icardi, giocatori di assoluto livello che, proprio durante il derby, hanno regalato le gioie più grandi alle due formazioni milanesi., centravanti argentino classe 1997, neo campione del Mondo con l’Argentina durante l’ultima edizione del torneo iridato disputato in Qatar. Futuro capitano e trascinatore della formazione di Simone Inzaghi – dato l’addio certo di Skriniar ed i dubbi sulla permanenza nella rosa del prossimo anno di Brozovic ed Handanovic – è arrivato nella sponda nerazzurra del naviglio nell’estate del 2018, prelevato per 25 milioni di euro dal Racing Club de Avellaneda, dove è cresciuto calcisticamente dopo le giovanili del Liniers.– precedentemente 2,4 – l’attaccante dell’Albiceleste ha dimostrato di saper incidere nella stracittadina milanese.E tra le reti realizzate al Milan, alcune sono risultate decisive, come il gol e l’assist nel 3-2 per l’Inter del 17 marzo 2019 – al suo primo derby di sempre - o la doppietta nel 3-0 del 21 febbraio 2021. Ma anche solo tornando alle ultime due stagioni, Lautaro ha messo la firma nell’accesso alla finale di Coppa Italia dello scorso anno, nella vittoria della Supercoppa Italiana dell’ultimo gennaio e nell’affermazione del 5 febbraio – primo derby disputato con la fascia di capitano al braccio -., attaccante francese classe 1986, campione del Mondo nel 2018 con la Francia ed arrivato al Milan nel luglio del 2021. Centrale nel progetto di Stefano Pioli – complice anche le precarie condizioni di Zlatan Ibrahimovic nell’ultimo anno e mezzo –, solo la scorsa stagione. È notizia di oggi, il prolungamento di contratto del centravanti transalpino che si è legato ai colori rossoneri per un’altra stagione – sino al 2024 – con opzione verbale per il secondo anno a 3,5 milioni di euro netti.Un attestato di stima verso un giocatore che, nella stracittadina, ha colpito la formazione nerazzurra.sse il risultato e lanciasse definitivamente il Milan verso il suo ultimo Scudetto della storia., grazie alla doppietta di Leao ed alla firma proprio del centravanti francese. In attesa del prossimo scontro.