Calhanoglu: 'Non sogno di giocare nel Galatasaray voglio rimanere in Europa al top'

Il centrocampistaha concesso un'intervista a Cbs Sport in cui è tornato a parlare del momento che sta attraversando il calcio turco con la suama che in ogni casoper questa fase della sua carriera.Alla domanda "Ti definisci un tifoso del Galatasaray, ma non hai mai giocato in Turchia. Ti immagini di giocare con la maglia del Galatasaray?" Calhanoglu è stato diretto e senza peli sulla lingua confermando di non desiderare un passaggio al club dove oggi giocano giocatori del calibro di Icardi, Mertens e non solo.

"Sinceramente no. Adoro giocare in Europa. Il mio obiettivo è passare la mia carriera in Europa e restare al livello più alto possibile. Ovviamente Seguo la Super League turca e credo sia molto meglio di quanto successo il mese scorso (il riferimento è all'invasione di campo con rissa fra tifosi e giocatori del Fenerbahce ndr.) Spero che si faccia qualcosa per migliorare".