Questi i principali episodi da moviola di Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia 2023-24, in programma mercoledì 15 maggio alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma.. Maresca, classe '81, arbitrerà dunque il decisivo match tra la Dea e i bianconeri che assegnerà il trofeo nazionale.In questa stagione il partenopeo ha diretto non ha mai incrociato l'Atalanta, mentre ha diretto 3 volte la Juve: contro la Lazio alla quarta giornata (3-1 per i bianconeri), contro l'Inter a San Siro (1-0 per i nerazzurri) e nell'ultimo derby di Torino conclusosi 0-0. L'ultima volta che Maresca ha arbitrato i bergamaschi risale ad agosto 2022, Atalanta-Milan 1-1.

PRIMO TEMPO

: Maresca: Bindoni e Tegoni: Mariani: Marini: Di PaoloCambiaso va in verticale da Vlahovic, che è davanti a Hien ma è tenuto in gioco da Djimsiti: non è fuorigioco, gol regolare.l'ex Verona stende Chiesa, che era in anticipo. Giallo giusto.