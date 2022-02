Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ha parlato a Prime Video a poche ore dall'inizio della partitita contro il Liverpool: "E' una partita importante non solo per me ma per tutta l'Inter. Sappiamo che loro sono forti, conosco Klopp dai tempi in cui allenava in Bundesliga, io mi sento pronto fisicamente. Non sento la pressione, sono sempre tranquillo e concentrato su ciò che devo fare . Devo fare il massimo in campo, è quello che conta. Mi piace come gioca la squadra, mi sto divertendo".