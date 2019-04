, accelerando inevitabilmente quel processo di trasformazione di cui si è tante volte parlato:Malgrado il flop di Marassi e una prova non del tutto convincente contro l’Udinese, il tecnico del Milan lo ha schierato nuovamente da interno sinistro contro la Juve, ottenendo in cambio una delle migliori prestazioni stagionali di Hakan. Responsabilizzato, supportato dal contributo muscolare di Bakayoko e Kessié, Calhanoglu è stato. Ed è principalmente grazie al suo contributo se i rossoneri sono usciti dall’Allianz col 53% di possesso, forti di una prestazione di tutto rispetto.Non si pensi però a un gioco di solo fioretto. Calhanoglu è stato il terzo rossonero, dopo Borini e Kessié, a coprire più km (11.344). Davanti persino a Bakayoko (10.889). Sta bene Calhanoglu, e lo si vede anche da come tratta il pallone., a suo piacimento. Per caratteristiche (e specialmente quando Biglia è in panchina),Il dinamismo con cui asseconda la manovra, lo porta talvolta all’interscambio coi compagni vicini. Ed eccolo un momento a impostare all’altezza del terzino sinistro,. È diventato un classico il cambio di gioco per Suso (vedi sopra). Ma a questa traiettoria può aggiungerne altre, adesso, dirette magari alla punta o ai suoi compagni di catena (terzino e esterno di sinistra)., quando ad esempio il pallone finisce al portiere,, da una parte per sfruttare la spizzata di Kessié dentro al cerchio o nei suoi dintorni, dall’altra perché Bakayoko non resti solo davanti all’area, come unico riferimento per il palleggio., ovvero l’inserimento a sorpresa sul lato debole in caso di cross provenienti dalla destra.A Calhanoglu questo non si chiede, e infatti tendenzialmente lui non lo fa., in modo da combinare con Suso e il terzino opposto (Calabria)., sfruttando ancora la qualità del suo piede forte. (Con un movimento simile ha confezionato un).. A quel punto, non più una semplice alternativa come nel 4-3-3. Un finale di stagione con Biglia o Bakayoko (meglio) in mezzo, Kessié a destra, Calhanoglu a sinistra e Paquetá dietro a Piatek e Cutrone.Va detto che contro la Juve si è visto ancheSi accentrava molto di più, e delle volte sembrava proprio di intravedere un rombo provvisorio, a metà campo., e Calabria altissimo sulla destra. È forse questo, dopo l’infortunio di Paquetá, per accompagnare meglio la manovra d’attacco e non lasciare più solo fra difensori avversari il fortissimo Piatek?