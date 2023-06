Nel corso del Media Day di ieri che ha visto l'Inter protagonista da Appiano Gentile con interviste e dichiarazioni che ci porteranno alla finale di Champions League contro il Manchester City, anche Hakan Calhanoglu ha preso parola e, intervistato in esclusiva da NTV ha confermato che presto sarà messo nero su bianco il nuovo accordo contrattuale che prolungherà la scadenza del suo contratto oltre il 30 giugno 2024, data dell'attuale decadenza.



RINNOVO? TUTTO FATTO - "Sì, prolungherò il mio contratto, abbiamo già concordato tutto. Sono felice qui, non voglio andarmene".



OBIETTIVI - "Cercherò di giocare ai massimi livelli per tutta la mia carriera. Questo è il mio primo obiettivo, sperando ovviamente di non avere infortuni".



QUANDO LA FIRMA? - "Come ho detto, la situazione del mio contratto è chiara: firmerò nei prossimi giorni".