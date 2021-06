Intervenuto a Inter TV, Hakan Calhanoglu ha dichiarato: "Essere nel club campione d'Italia è una grande cosa, l'Inter è una grande squadra e un grande club, con una bella atmosfera e grandi tifosi. Sono contento e felice, ora vado in vacanza: devo aspettare 20 giorni, ma ho grandi sensazioni. Vogliamo vincere lo scudetto anche quest'anno. Italia? Il primo anno è stato difficile, non conoscevo la gente e la lingua, poi ho imparato tanto".



SULL'ULTIMA STAGIONE - "Con Pioli ho giocato molto meglio, nel ruolo che mi piace molto, quest'anno dovrò fare lo stesso".



SU INZAGHI - "Gli ho già parlato, conosco il suo sistema e mi piace molto. Ha grandi obiettivi, anche io voglio vincere qualcosa in Italia".



SULLE OCCASIONI - "Per me fare gli assist è meglio, mi piace più che fare gol. Non sono egoista, l'importante è che la squadra vinca. Emre è molto felice, abbiamo parlato: mi ha detto cose belle sull'Inter, qui è tutto organizzato. E' un grande club, devo solo divertirmi. Il centrocampo? Devo aggiungere qualità e quantità, ma devo soffrire perché qua nessuno ti regala la maglia: se lavori la chance arriva sempre".



AI TIFOSI - "Saluto tutti i tifosi interisti, sono molto felice di essere qui: spero di vederci preso a San Siro, forza Inter".