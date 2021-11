Dopo l’esultanza di ieri, post rigore, di risposta alla, Hakancontinua a stuzzicare e sfidare il suo passato. Il numero 20 dell’, che ha realizzato il rigore del momentaneo 1-0 nel derby contro il, ha postato il video del gol, con esultanza, sul proprio profilo Instagram: “I’M Hakan, I’M Inter”.Ieri ha mandato su tutte le furie gli ex compagni e un nuovo arrivato in casa Milan, Alessandro Florenzi, che di derby se ne intendi. Andato via a zero in estate, dopo 172 presenze e 32 gol con la maglia del Milan, l'ex Bayer Leverkusen ha trovato il secondo gol con la maglia dell'Inter dopo un periodo poco brillante.Come fatto da Ibra e il Fenomeno prima di lui.