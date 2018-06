José Maria Callejon non è incedibile per il Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan non sborserà i 23 milioni della clausola, ma un assalto può partire a cifre inferiori. Il giocatore non ha chiesto e non chiederà di andar via, ma potrebbe valutare un trasferimento se gli venisse prospettato un contratto più ricco e lungo dell’attuale che scade nel 2020.