Il Milan e l'Italia sognano con Francesco Camarda. La rappresentativa nazionale Under 17 si è infatti 4-2 contro i pari categoria della Germania e si è aggiudicata il torneo "Quattro Nazioni". grazie alla doppietta del classe 2006 rossonero.



TRASCINATORE AZZURRO - Allo Sportpark Nord di Bonn hanno segnato anche il romanista Alessandro Di Nunzio e l'interista Mattia Mosconi. Sugli scudi l'attaccante della Primavera del Milan, che ha trasformato un calcio di rigore al 65' e poi ha firmato la rete del definitivo 4-2 in favore dei ragazzi Massimiliano Favo.



L'INTERESSE DEL DORTMUND: VA BLINDATO - Camarda da quest'anno è stato aggregato alla Primavera di Ignazio Abate e ha persino debuttato in amichevole con la prima squadra, a nemmeno 17 anni: il suo agente è Giuseppe Riso, che con Maldini aveva avviato alcuni discorsi in merito al futuro: ora Furlani e Moncada devono blindarlo, anche in vista dei possibili interessamenti dall'estero, Borussia Dortmund su tutti, seppur considerando l'età non ancora maggiorenne che impedisce contratti superiori ai tre anni di durata.