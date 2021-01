Eduardo Camavinga spiazza Juventus e Real Madrid, il centrocampista apre al rinnovo con il Rennes: "Il cambio d'agente? Sono cose che accadono, non dobbiamo concentrarci su questo. Mi fido solo dei miei genitori. Se posso rinnovare? Sì. Se voglio farlo? Sì. Situazione bloccata? Non lo so, ci sono trattative. Se volete parlare di questo c'è mio padre. Stiamo riflettendo su tutto. Ci sono trattative, riflessioni, parliamo. Se si farà, si farà. Siete voi che mi vedete come partente, ma io sono concentrato al 100% sul club".