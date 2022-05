Eduardo Camavinga, centrocampista classe 2002 di proprietà del Real Madrid, si è espresso in merito alla gioia della Champions League vinta nel post-partita: "È stata una stagione incredibile, il bilancio non può che essere straordinariamente positivo. In questo primo anno ho imparato molto, credo di essere un giocatore migliore rispetto a un anno fa. È stato un viaggio incredibile: abbiamo sofferto, ma credo che la Coppa sia meritata".