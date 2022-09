Tra i problemi dell'Inter, anche le scelte di Simone Inzaghi. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiegano come i cambi del tecnico nerazzurro siano stati tardivi.



“E’ anche un problema di scelte. Gli ingressi di Dzeko e Mkhitaryan sono sembrati tardivi, per come da soli sono quasi riusciti a riprendere un derby straperso: anticipare quelle decisioni sarebbe stato più logico. «I miei cambi? Parlare dopo è sempre facile... Io sono sempre coerente con quel che decido – ha spiegato Inzaghi -. Piuttosto, di questa partita cambierei il fatto di aver regalato due gol, per letture individuali sbagliate». Ma non è tutto. L’allarme è più ampio. Il primo punto chiama in causa le motivazioni: la squadra è sembrata averne meno rispetto al Milan. In generale, specie in alcuni big, l’atteggiamento in campo è poco umile: l’Inter ha perso la fame che l’aveva accompagnata nelle ultime due stagioni, quello dello scudetto e anche la scors".