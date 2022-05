Andrea Cambiaso e il Genoa, strade destinate in assenza di notevoli ribaltoni a separarsi. La retrocessione dei liguri in Serie B e l'orientamento di Blessin verso profili differenti nell'ultima parte di stagione hanno persuaso il laterale e il suo agente a guardarsi intorno, chiudendo in maniera praticamente definitiva la porta al rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Intanto, complice una parte iniziale di stagione a tutto gas, Inter, Milan e Napoli hanno mostrato interesse, in particolar modo nel caso dei partenopei che ad oggi sono da considerare un passo avanti alle altre sulla tabella di marcia.



COSA SUCCEDE - La questione Genoa, però, non è ancora del tutto chiusa. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, nei prossimi giorni, una volta archiviata la stagione, è previsto un incontro con il club rossoblu per valutare il quadro generale e le modalità di un'eventuale uscita, dato l'approssimarsi della data di scadenza. L'Inter, che rischia di perdere Perisic, osserva con moderato interesse, mentre il Milan troverebbe in Cambiaso un'aggiunta interessante in ottica liste per la prossima stagione (andrebbe prima piazzato Ballo-Touré). Ma come dicevamo, davanti a tutte, al contrario di quanto avviene in campionato, c'è il Napoli, che ha bisogno di un ricambio sulle fasce non avendo mai recuperato Ghoulam dopo l'infortunio.