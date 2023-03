Esteban Cambiasso sarebbe a un passo dalla panchina dell’Argentina Under 20. L’ex centrocampista dell’Inter è il favorito a prendere il posto di Mascherano, secondo DSportsRadio.



Solo pochi giorni fa, il suo ex allenatore Mourinho aveva previsto per il Cuchu una splendida carriera da tecnico. Commentatore per Sky Sport, Cambiasso ha un buon rapporto con i dirigenti federali argentini e riscuote consenso anche nello staff della nazionale maggiore