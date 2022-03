Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex centrocampista dell'Inter, Esteban Cambiasso, ha elogiato i nerazzurri per il bel gioco espresso in casa del Liverpool.



“L’Inter era chiamata a fare due prestazioni importanti contro una delle candidate alla vittoria. Le prestazioni le ha fatte. Poi nei dettagli, nella qualità, c’è stata la differenza. Ma parlo di qualità di rosa, perché poi le prestazioni ci sono state. Spero l'Inter non si porti tanti infortuni, ho visto che è uscito de Vrij, vediamo Dzeko e Brozovic e speriamo non abbiano problemi. L'Inter è andata ad Anfield a giocarsela, vuol dire che puoi farlo ovunque".