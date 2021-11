Grazie a un gol di Toko Ekambi, il Camerun batte 1-0 la Costa d'Avorio e la supera al primo posto del gruppo D eliminandola dal Mondiale 2022. Restano in corsa per il Qatar anche le altre nazionali prime in classifica: Algeria, Tunisia, Nigeria, Mali, Egitto, Ghana, Senegal, Marocco e Repubblica Democratica del Congo per 5 posti.